Центробанк лишил лицензии сегодня третью по счету кредитную организацию

Это банк «Нордеа», который занимает 120 место по размеру активов в России. Ранее сегодня были отозваны лицензии у столичного «Интерпромбанка», у которого 140 место, и у екатеринбургского банка «Нейва» — он на 180-м месте.
2021-04-16T10:33:27+03:00
2021-04-16T10:33:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2822738-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 16 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О действиях властей ФРГ в контексте «дела А.Навального» Германская сторона ошибается, если думает, что ей удастся прикрыться пустыми отписками. Если власти ФРГ продолжат молчать, то они лишь распишутся в своей непосредственной причастности к произошедшему с российским блогером инциденту…
Популярное за неделю
Соратники Алексея Навального подтвердили утечку с сайта для подготовки митинга в поддержку политика Появившаяся в интернете база электронных почт сайта «Свободу Навальному!», free.navalny.com, подлинная, подтвердил директор признанного иноагентом ФБК Иван Жданов в телеграм-канале «Команда Навального»