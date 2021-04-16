В Фонде борьбы с коррупцией извинились за утечку базы электронных адресов с сайта «Свободу Навальному»

Там зарегистрировались почти 440 тысяч человек в качестве желающих выйти на следующий митинг в поддержку политика. Директор ФБК Иван Жданов подтвердил факт утечки, но подчеркнул, что в открытый доступ попали только адреса электронной почты без фамилий, имен и каких-либо уточняющих данных.

Фонд борьбы с коррупцией власти считают иностранным агентом.