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10:32, 16 апреля 2021

В Фонде борьбы с коррупцией извинились за утечку базы электронных адресов с сайта «Свободу Навальному»

Там зарегистрировались почти 440 тысяч человек в качестве желающих выйти на следующий митинг в поддержку политика. Директор ФБК Иван Жданов подтвердил факт утечки, но подчеркнул, что в открытый доступ попали только адреса электронной почты без фамилий, имен и каких-либо уточняющих данных.
Фонд борьбы с коррупцией власти считают иностранным агентом.


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