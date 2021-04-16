Сетевое издание «Фонтанка»: В Петербурге пенсионер умер вскоре после получения вакцины от коронавируса

В комитете по здравоохранению изданию «Бумага» сказали, что 80-летний житель города, переживший блокаду, получил первый компонент вакцины и скончался в течение часа. Причины смерти пока неизвестны. Их будут устанавливать эксперты. Случай также рассмотрят на иммунологической комиссии.