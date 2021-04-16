«Ведомости»: Регистрация на портале «Госуслуги» может стать автоматической

Регистрация на портале «Госуслуги» может стать автоматической – об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект «Цифровой профиль гражданина».

«Цифровой профиль гражданина» — это программа, которую курирует первый вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Одна из целей программы, по данным «Ведомостей», — увеличить долю зарегистрированных на «Госуслугах» россиян до 85% . За прошлый год количество обращений на портал выросло почти в два раза, а количество зарегистрированных пользователей превысило 75 млн (то есть чуть больше 50-ти процентов).

Для этого авторы инициативы предлагают заводить учетные записи автоматически – например, при выдаче паспорта или рождении ребенка. Сейчас при регистрации требуется указывать полное имя, мобильный телефон и электронную почту, СНИЛС и паспортные данные. А затем еще и явиться в МФЦ, либо пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, «Сбера» или «Почта-банка»). Только после этого запись считается подтверждённой. Как личность гражданина будет проверяться при упрощенной автоматической регистрации, и как при этом будут бороться с возросшим риском утечек – непонятно.

Также Министерство связи и цифровых коммуникаций запустит приложение «ГосДоки» для хранения паспорта и других документов в цифровом виде. Те же «Ведомости» писали, что бумажные аналоги (кроме паспорта) выдавать больше не будут.