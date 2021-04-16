Россияне смогут вернуть деньги за аннулированную туристическую путевку

Договора, заключенные до 31 марта включительно, можно отменить, а деньги туроператор будет обязан вернуть, следует из документа, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как сообщается, выплаты будут производиться из средств фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления о возврате указанной суммы, предоставленного туроператором.

Кроме того, документ устанавливает новый размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на этот год. Теперь он составит 1 рубль. Не выполнять это требование могут только туроператоры и юридические лица, которые ранее не осуществляли туроператорскую деятельность в указанной сфере, но вступили в объединение.

Ранее предложение о снижении отчислений турфирм до 1 рубля поступало от Ростуризма. Это было связано с пандемией, когда из-за закрытых границ оборот отрасти составил всего 40% показателя прошлого года.

На прошлой неделе Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих странах. По оценкам Ассоциации туроператоров, от запрета пострадали свыше 500 тысяч российских граждан, финансовый ущерб оставил около 30 миллиардов рублей.