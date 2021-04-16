Максим Покровский, который поддержал Навального, сообщил об отмене концертов в Сибири из-за давления на организаторов

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский, который поддержал Алексея Навального, сообщил об отмене концертов в Сибири из-за давления на организаторов. Музыкант рассказал об этом в своем Instagram.

Максим Покровский добавил, что группа и организаторы сделали все возможное, «но всем понятно, откуда ноги растут».

Ранее он записал видеообращение с требованием освободить политика Алексея Навального.