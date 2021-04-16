Лидеры США и Японии, как рассказали в Белом доме, сегодня обсудят Китай, климат и мобильные сети пятого поколения

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя администрации США. По его словам, стороны сегодня объявят о сотрудничестве в сфере развития сетей связи, к которым бы не имела отношения китайская компания Huawei.
2021-04-16T09:34:25+03:00
2021-04-16T09:52:31+03:00
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09:34, 16 апреля 2021
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