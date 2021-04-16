Премьер-министр Михаил Мишустин накануне подписал распоряжение о возврате туристам денег за аннулирование путевок

Согласно документу, вернуть средства смогут те, кто заключил договоры до 31-го марта включительно. Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператоров.

Власти России до лета запретили чартерные рейсы на турецкие курорты из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. Путевки в Турцию купили больше полумиллиона россиян.