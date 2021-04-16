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09:33, 16 апреля 2021

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 11-го мая

Это сообщил вице-мэр Петр Бирюков. По его словам, совсем не отключать горячую воду нельзя, поскольку это необходимо для профилактических мероприятий. Воду отключают на 10 дней.  


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