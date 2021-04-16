В компании Pfizer заявили, что привитым ее вакциной может потребоваться третья доза

Затем прививаться, вероятно, придется ежегодно, — заявил в интервью британскому телеканалу Скай Ньюс исполнительный директор американской компании Альберт Бурла. По его словам, регулярность вакцинации будет зависеть от того, какие именно мутации коронавируса будут распространены.