В правительстве Финляндии сообщили о подготовке к переговорам с Россией насчёт поставок вакцины «Спутник»

Министр по вопросам семьи и базовых госуслуг Криста Киуру сказала об этом в парламенте, — передают местные СМИ. Министр отметила, что прямые поставки не противоречат правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе, поскольку ЕС пока не заключил никаких контрактов на поставку «Спутника».