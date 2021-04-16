Центробанк сегодня лишил лицензии еще одну финансовую организацию – это московский «Интерпромбанк»

Страховые выплаты его клиентам могут превысить 4 миллиарда рублей, — сообщили в Агентстве по страхованию вкладов. По величине активов банк был на 151-м месте в России. В ЦБ отметили, что банк допустил ряд нарушений и скрывал свое реальное финансовое положение.

Этим утром была отозвана лицензия также у екатеринбургского банка «Нейва». По величине активов он был на 180-м месте.