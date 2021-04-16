Суд в Гонконге сегодня, как ожидается, огласит приговор семи участникам массовых протестов 2019-го года

Гонконгский суд должен огласить сегодня приговор по делу против семи оппозиционеров, причастных к масштабной протестной акции 2019-ого года. Ранее их уже признали виновными.

На скамье подсудимых сегодня будут люди, которых в Гонконге считают ветеранами движения за независимость. Все они в политике давно, например, 82-летний Мартин Ли в конце прошлого века имел отношение к созданию Демократической партии – самого крупного оппозиционного объединения в городе. Вместе с политиками судят и медиамагната, основателя таблоида Apple Daily Джимми Лая.

В начале месяца суд уже постановил, что эти люди виновны по статье об организации и участии в незаконном собрании во время массовых антиправительственных протестов 18-ого августа 2019-ого года. Британская медиакомпания «Би-Би-Си» сообщает, что предположительный срок заключения для обвиняемых – от года до 18-ти месяцев. В то же время американский журнал Time пишет, что участие в незаконном собрании или бунте в Гонконге грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

В митинге, о котором идёт речь, приняли участия не менее полутора миллиона человек. Они протестовали против принятия закона об экстрадиции подозреваемых материковому Китаю.