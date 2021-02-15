Заключенный, считающийся организатором двух терактов в Москве, по данным «Коммерсанта», найден мертвым в колонии

Речь идет о Халиде Хугуеве, который отбывал срок в 22 года лишения свободы. Хугуев содержался в одной из исправительных колоний в Приморье. По словам собеседников издания, он мог быть убит в результате конфликта с другим заключенным.

Как пишет приморское интернет-издание «Золотой мост» без указания источников, убийство произошло в санитарной части. Официально же факт смерти Хугуева в Федеральной службе исполнения наказаний пока не прокомментировали.

Более 10 лет назад Мосгорсуд счел Халида Хугуева причастным к организации двух терактов в Москве в 1999 году. Один из взрывов произошел на 20-м этаже гостиницы «Интурист», рядом с офисом певца Иосифа Кобзона. Тогда пострадали 11 человек. Спустя несколько месяцев бомба сработала в салоне игровых автоматов в торговом центре «Охотный ряд» на Манежной площади. 1 человек погиб, 40 пострадали.

Заказчиком терактов следствие называло одного из лидеров чеченских боевиков Шамиля Басаева, который, как отмечалось, вымогал таким образом средства у Кобзона, а также у бизнесмена Умара Джабраилова, чья компания управляла ТЦ «Охотный ряд». Хугуев, обвиняемый в организации терактов, в ходе рассмотрения дела в суде свою вину не признавал.

Изначально Хугуев был осужден на 25 лет колонии, однако затем Верховный суд сократил ему срок заключения.