Пассажирский самолет минувшей ночью не смог вылететь из Москвы в Тюмень

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По его данным, на взлетной полосе у лайнера заблокировало тормозную систему.
На борту находились около 80-ти человек, никто из них не пострадал. Других подробностей нет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По его данным, на взлетной полосе у лайнера заблокировало тормозную систему.
На борту находились около 80-ти человек, никто из них не пострадал. Других подробностей нет.