Сторонники политика Алексея Навального провели акцию в его поддержку «Любовь сильнее страха»

Она прошла в десятках российских городов, а также за рубежом. Люди зажигали фонарики во дворах и на улицах, а затем выкладывали фотографии в социальных сетях.



Сотрудники правоохранительных органов в происходящее в основном не вмешивались. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в Москве, Казани и Новосибирске были задержаны 12 человек.

Глава муниципального округа «Красносельский», политик Илья Яшин считает саму идею акции удачной.

Напомним, еще до начала флешмоба днем в воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге состоялась акция «Цепь солидарности». В столице около 300 человек выстроились на Арбате, тем самым демонстрируя солидарность с супругой оппозиционного политика Юлией Навальной, а также с политзаключенными.