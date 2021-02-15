Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест видеооператора ФБК* Павла Зеленского

Его обвиняют в призывах к экстремизму. Поводом стали две публикации в «Твиттере» в связи с самоубийством главного редактора нижегородского интернет-издания «KozaPress» Ирины Славиной. Следователи уверены, что они содержали в себе угрозы и враждебные высказывания в отношении представителей высших органов власти.

В середине января дома у Павла Зеленского прошли обыски, у него изъяли телефон и ноутбук. Позднее при задержании, как сообщал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, видеооператора ФБК* ударили по голове. В «скорой» Зеленского хотели госпитализировать, однако следователи запретили это делать.

Защитник Зеленского утверждает, что в материалах дела нет фактов, подтверждающих причастность его подзащитного. Кроме того, следствием не проведены необходимые экспертизы. Адвокаты уверены, что суд должен учесть, что у Зеленского на иждивении трое детей и престарелая мама, и отпустить его из-под стражи.

Сам Павел Зеленский свою вину не признает.