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09:08, 15 февраля 2021

В Латвии с сегодняшнего дня запрещена ретрансляция телеканала «Россия-РТР»

фото: © РИА Новости / Стрингер
фото: © РИА Новости / Стрингер

Ограничение рассчитано на один год. На прошлой неделе в стране попали под запрет еще 16 российских телеканалов.

В июле прошлого года Национальный совет по электронным СМИ Латвии констатировал разжигание ненависти в программе телеканала «Россия-РТР» «60 минут» и начал процедуру ограничения трансляции канала. Предупредив о возможном запрете ретрансляции в случае повторного нарушения.

Нынешний случай далеко не первый. В 2014 «России-РТР» запретили в республике на три месяца, поскольку в передачах канала нашли признаки «военной пропаганды». Спустя 2 года вещание канала приостановили из-за разжигания вражды при обсуждении темы Украины.

Отметим, что 10 февраля нынешнего года в Латвии попали под запрет сразу 16 российских телеканалов. Решение объяснили тем, что совету неизвестен официальный представитель этих телеканалов в прибалтийской республике.

Тогда запрет на ретрансляцию раскритиковали не только российские дипломаты, но и международные организации, отмечает газета «Коммерсантъ». Так, официальный представитель генсека ООН Стефана Дюжаррика заявил, что свобода прессы должна быть в любой стране.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия Риги нарушением принципа свободы слова. По мнению Захаровой, в отношении Латвии нужно вводить санкции.



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