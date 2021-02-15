По меньшей мере 12 человек получили тяжелые травмы в результате землетрясения, которое в субботу произошло в Японии. Толчки магнитудой 7,3 ощущались у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке главного японского острова Хонсю. Об этом сообщил депутатам парламент в понедельник премьер-министр страны Есихидэ Суга. Общее число пострадавших, по его словам,

достигает 153 человек, погибших нет. По словам премьера, по-прежнему отменено движение поездов на одном из пострадавших участков скоростной железной дороги. Атомные электростанции не пострадали.