Продовольственные ритейлеры просят правительство не расширять госрегулирование цен на социально значимые продукты. Ассоциация участников рынка под названием «Межотраслевой экспертный совет» направила письмо главам Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы. В нем представители бизнеса пишут, что расширение опыта с предельными ценами может негативно отразиться на продовольственном рынке России. Свои подписи под документом поставили представители 15 союзов и ассоциаций производителей, переработчиков и поставщиков продовольствия.
2021-02-15T07:34:44+03:00
2021-02-15T07:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 15 февраля 2021
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