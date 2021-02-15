Продовольственные ритейлеры просят правительство не расширять госрегулирование цен на социально значимые продукты. Ассоциация участников рынка под названием «Межотраслевой экспертный совет» направила письмо главам Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы. В нем представители бизнеса пишут, что расширение опыта с предельными ценами может негативно отразиться на продовольственном рынке России. Свои подписи под документом поставили представители 15 союзов и ассоциаций производителей, переработчиков и поставщиков продовольствия.