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07:34, 15 февраля 2021

Продовольственные ритейлеры просят правительство не расширять госрегулирование цен на социально значимые продукты

Продовольственные ритейлеры просят правительство не расширять госрегулирование цен на социально значимые продукты. Ассоциация участников рынка под названием «Межотраслевой экспертный совет» направила письмо главам Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы. В нем представители бизнеса пишут, что расширение опыта с предельными ценами может негативно отразиться на продовольственном рынке России. Свои подписи под документом поставили представители 15 союзов и ассоциаций производителей, переработчиков и поставщиков продовольствия.



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