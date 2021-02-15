ФСБ объявила о поимке террористов в Новосибирской и Томской областях. В пресс-службе ведомства рассказали о том, что пресекли деятельность предположительно причастных к финансированию терроризма. Их спецслужба считает сторонниками международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад». Речь об одном гражданине РФ и одном уроженце ближнего зарубежья. Суд уже отправил их под стражу. Их имена не разглашаются.