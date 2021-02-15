ФСБ объявила о поимке террористов в Новосибирской и Томской областях. В пресс-службе ведомства рассказали о том, что пресекли деятельность предположительно причастных к финансированию терроризма. Их спецслужба считает сторонниками международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад». Речь об одном гражданине РФ и одном уроженце ближнего зарубежья. Суд уже отправил их под стражу. Их имена не разглашаются.
2021-02-15T07:34:18+03:00
2021-02-15T07:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 15 февраля 2021
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