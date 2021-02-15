Российская авиакомпания S7 увеличило количество животных, которых пассажиры могут взять в салон самолёта

Российская авиакомпания S7 с сегодняшнего дня увеличило количество животных, которых пассажиры могут взять с собой в салон самолёта. Питомцы, при этом, всё также должны будут оставаться в контейнерах.

На борт самолётов S7 Airlines теперь можно будет брать до пяти домашних животных. На сайте компании сказано, что на отдельном месте рядом с хозяином могут путешествовать не более двух питомцев, а остальных можно будет поместить под впередистоящим креслом.

Перелёт с животным необходимо запланировать заранее и оформить авиабилет на два места. В салоне зверей можно вести только в экономическом классе на местах рядом с хозяевами у окна. В течение всего полёта питомца нельзя выпускать из жёсткого контейнера, закреплённого специальными ремнями безопасности. Вес этой клетки с учетом зверя не должен быть больше 23-трёх килограммов.

S7 разрешила перевозку животных в соседнем кресле в минувшем декабре. С тех пор в авиакомпании отметили высокий спрос на эту услугу – только с начала года ей воспользовались более четырехсот клиентов.

На этой неделе депутат Госдумы от Единой России Владимир Бурматов объявил, что единственной крупной российской авиакомпанией, которая еще не смягчила правила перевозки животных, остаётся «Аэрофлот» — и пообещал добиться уступок и от нее.