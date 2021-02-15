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07:04, 15 февраля 2021

В Мосгорсуде рассмотрят жалобы трех участников несогласованной акции 23 января на заключение под стражу в СИЗО

В Мосгорсуде рассмотрят жалобы трех участников несогласованной акции 23 января на заключение под стражу в СИЗО. Их обвиняют в нападении на полицейских.

Один из подавших жалобу на свой арест – уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев. Он стал известен после распространившейся записи, на которой молодой человек вступил в рукопашный бой с силовиками. Следственный комитет сообщал, что его задержали в Псковской области, и позднее опубликовал видеозапись, на которой Джумаев говорит, что признает свою вину. Инцидент стал резонансным, в том числе, из-за реакции властей Чечни. Советник главы республики и депутат Госдумы Адам Делимханов предлагал, в частности, помощь «с тем, что касается закона», если молодой человек сдастся властям. Помощница Делимханова позднее утверждала, что речь шла о юридической поддержке и предоставлении адвоката Джумаеву.
Двое других фигурантов уголовного дела о насилии в отношении полицейских 23 января, которые оспорят свой арест в Мосгорсуде – Тимур Салихов и Валерий Евсин. А всего по делу на настоящий момент проходят свыше 10 обвиняемых, один из них – несовершеннолетний.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в ходе несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в конце января-начале февраля по всей стране задержали свыше 11-ти тысяч человек. Сотни из них получили в качестве наказания административный арест.



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