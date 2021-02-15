Глава муниципального округа Красносельский в Москве Илья Яшин считает очень удачной идеей провести акцию с фонариками в поддержку Алексея Навального в День всех влюбленных.

Люди с фонариками по всей стране вчера выходили на улицы, фотографировались и выкладывали себя в соцсетях. В основном полиция им не препятствовала, но в отдельных городах задержали по несколько человек.

Российская полиция не стала разгонять женские акции протеста, прошедшие накануне, потому что не была к ним готова, считает политолог Дмитрий Орешкин.

Орешкин также подчеркнул, что считает появление женского протеста очень важным фактором в политике.