Космический зонд Объединенных арабских эмиратов Хоуп прислал первые фотографии Марса. На фото видны три стоящие в ряд щитовых вулкана, а также гора Олимп — потухший вулкан на Марсе, самый высокий в Солнечной системе. Снимок был сделан с орбиты на высоте почти 25 тысяч километров еще на прошлой неделе, спустя сутки после подлета зонда к Марсу. Вскоре аппарат спустится еще ниже к поверхности планеты, чтобы изучить ее атмосферу. Почти одновременно с Хоупом на марсианскую орбиту вышла и китайская межпланетная станция Тяньвэнь-1.