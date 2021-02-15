Космический зонд Объединенных арабских эмиратов Хоуп прислал первые фотографии Марса. На фото видны три стоящие в ряд щитовых вулкана, а также гора Олимп — потухший вулкан на Марсе, самый высокий в Солнечной системе. Снимок был сделан с орбиты на высоте почти 25 тысяч километров еще на прошлой неделе, спустя сутки после подлета зонда к Марсу. Вскоре аппарат спустится еще ниже к поверхности планеты, чтобы изучить ее атмосферу. Почти одновременно с Хоупом на марсианскую орбиту вышла и китайская межпланетная станция Тяньвэнь-1.
2021-02-15T06:47:54+03:00
2021-02-15T06:47:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 15 февраля 2021
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