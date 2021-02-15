Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут второго ребенка – об этом сообщило агентство PA со ссылкой на представителя семьи. Пол ребенка пока не уточняется. В любом случае, он или она станет 8-м или 8-й в очереди на британский престол.

У четы уже есть сын Арчибальд. В прошлом году Гарри и Меган отказались от исполнения королевских обязанностей и финансирования из казны и переехали в Канаду, по аналогии с брекзитом это событие в местной прессе назвали «Мегзит».