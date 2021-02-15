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09:37, 15 февраля 2021

Оппозиция с большим отрывом лидирует на парламентских выборах в Косово

Движение «Самоопределение», по предварительным данным, получает чуть меньше половины голосов. Эта политическая сила резко улучшила свой результат по сравнению с выборами двухлетней давности. Ее лидер Альбин Курти пообещал бороться за интересы простых граждан:

«Нынешние выборы — это референдум о справедливости и новых рабочих местах, -против коррупции и захвата власти. Это нечто беспрецедентное в послевоенном Косово. Эта грандиозная победа дает нам возможность начать реформы, которые мы жаждем. Нас ждет много работы, потому что страна переживает кризис по многим направлениям. Впереди долгий путь, предстоит преодолеть много препятствий».

Курти занимал пост премьера частично признанного государства в прошлом году. Он был отправлен в отставку из-за нежелания вводить чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Его движение «Самоопределение» выступает за тесную интеграцию Косова с Албанией.



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