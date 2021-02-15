Нефть подорожала до 63 долларов за баррель марки Брент – это максимум с января прошлого года. В ходе торгов на Лондонской межконтинентальной бирже выросла и цена марки WTI — до $60 30 центов за баррель. Котировки растут на оптимизме инвесторов – они считают, что спрос на энергоносители будет расти в связи с хорошими темпами вакцинации, быстрым восстановлением мировой экономики и маловероятными масштабными новыми карантинами. Российская валюта на этом фоне за последние 2 недели укрепилась с 76-ти до 73-х рублей за доллар.
2021-02-15T06:17:56+03:00
2021-02-15T06:32:11+03:00
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06:17, 15 февраля 2021
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