Нефть подорожала до 63 долларов за баррель марки Брент – это максимум с января прошлого года. В ходе торгов на Лондонской межконтинентальной бирже выросла и цена марки WTI — до $60 30 центов за баррель. Котировки растут на оптимизме инвесторов – они считают, что спрос на энергоносители будет расти в связи с хорошими темпами вакцинации, быстрым восстановлением мировой экономики и маловероятными масштабными новыми карантинами. Российская валюта на этом фоне за последние 2 недели укрепилась с 76-ти до 73-х рублей за доллар.