В ряде регионов могут возникнуть сложности с началом посевной, пишет газета «Коммерсант». Минсельхоз начал получать от аграриев жалобы на нехватку в свободной продаже минеральных удобрений и о росте цен на химию. Министерство недавно повысило объем заявок на этот год на 20 процентов. Эксперты отмечают, что пока проблема не носит общероссийского масштаба проблемы могут быть только у тех, кто пытается закупить удобрения прямо накануне сева. Сейчас жалобы поступают из Карачаево-Черкесии, Амурской, Тульской, Челябинской областей и Красноярского края. Однако ближе к весне возможно усугубление. В ситуацию уже обещала вмешаться ФАС.