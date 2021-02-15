В ряде регионов могут возникнуть сложности с началом посевной, пишет газета «Коммерсант». Минсельхоз начал получать от аграриев жалобы на нехватку в свободной продаже минеральных удобрений и о росте цен на химию. Министерство недавно повысило объем заявок на этот год на 20 процентов. Эксперты отмечают, что пока проблема не носит общероссийского масштаба проблемы могут быть только у тех, кто пытается закупить удобрения прямо накануне сева. Сейчас жалобы поступают из Карачаево-Черкесии, Амурской, Тульской, Челябинской областей и Красноярского края. Однако ближе к весне возможно усугубление. В ситуацию уже обещала вмешаться ФАС.
2021-02-15T06:17:38+03:00
2021-02-15T06:17:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 15 февраля 2021
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