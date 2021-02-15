Памятник Аленке из Нововоронежа продадут сегодня на аукционе. Ранее он не только вызвал неоднозначную реакцию местных жителей, но и бурно обсуждался в соцсетях по всей стране.

Начальная стоимость, согласно данным Российского аукционного дома, составляет 1 миллион рублей. В мэрии города уже рассказали, что желающих купить памятник немало, однако конкретные имена называть не стали.

Вместе с тем, о возможном участии в аукционе ранее в своем Телеграм-канале рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Правда, по его словам, партия могла бы купить арт-объект за 200 тысяч рублей. Сейчас же цена серьезно завышена, руководитель фракции.

Также о намерении купить скульптуру говорили экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, столичный ресторатор Борис Зарьков, а также владелец воронежского кафе «Гармошка» Николай Шалыгин.

Памятник Аленке был открыт в Нововоронеже в середине декабря прошлого года в честь 250-летия села Новая Аленовка. Однако местные жители быстро раскритиковали внешний вид скульптуры и потребовали убрать его. Вскоре памятник был демонтирован.

Местные власти пообещали, что вскоре в городе установят новый вариант Аленки.