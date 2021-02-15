В Нижегородском суде сегодня должны огласить приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Для бывшего главы региона прокуратура запросила 17 лет колонии строгого режима. По версии обвинения, Леонид Маркелов получил более 235-ти миллионов рублей за незаконное покровительство фабрики «Акашевской» при распределении государственной поддержки бизнесу. Взятку, как ранее утверждало следствие, совершили под видом покупки предприятия у жены отца Маркелова.

Бывший глава Марий Эл находится под арестом с апреля 2017-ого года. За это время у его семьи изъяли имущества и денег на сумму в несколько миллиардов рублей.

Помимо взяточничества, Леонида Маркелова также обвиняют в незаконном хранении оружия и патронов, и злоупотреблении полномочиями. Агентство «Интерфакс» сообщало, что бывший глава региона вины не признаёт. По его словам, по всем вменяемым ему эпизодам состав преступления отсутствует полностью.



Также в минувшем декабре следствие направило в суд еще одно дело в отношении бывшего единоросса. В СК посчитали, что в 2016-ом 2017-ом годах политик получил еще одну взятку в размере уже более чем в миллиард рублей.

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл с 2001-ого по 2017-ый годы. Его арестовали спустя несколько дней после ухода с должности по собственному желанию.