В Москве прошла акция «Любовь сильнее страха», которую ранее без согласования с властями объявили сторонники арестованного оппозиционера Алексея Навального.
Участников акции призывали фотографироваться с включенными фонариками выкладывать снимки в социальные сети с пометкой «Любовь сильнее страха».
Депутат Мосгордумы от партии Яблоко Сергей Митрохин считает, что власти поступили разумно, в массе своей не став преследовать участников вчерашней акции с фонариками.
Митрохин добавил, что применять репрессии сейчас не выгодно в том числе самим властям.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что, если бы силовики попытались разгонять и задерживать людей с фонариками вчера, это смотрелось бы слишком абсурдно.
Политолог также отметил, что вчерашняя акция не была настолько серьезной, чтобы попасть в мировую повестку или радикально поменять общественные настроения внутри страны.