В Москве прошла акция «Любовь сильнее страха», которую ранее без согласования с властями объявили сторонники арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Участников акции призывали фотографироваться с включенными фонариками выкладывать снимки в социальные сети с пометкой «Любовь сильнее страха».

Депутат Мосгордумы от партии Яблоко Сергей Митрохин считает, что власти поступили разумно, в массе своей не став преследовать участников вчерашней акции с фонариками.

Митрохин добавил, что применять репрессии сейчас не выгодно в том числе самим властям.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что, если бы силовики попытались разгонять и задерживать людей с фонариками вчера, это смотрелось бы слишком абсурдно.

Политолог также отметил, что вчерашняя акция не была настолько серьезной, чтобы попасть в мировую повестку или радикально поменять общественные настроения внутри страны.