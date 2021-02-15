В колонии найден мертвым осужденный за теракты в 1999 году, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, речь о Халиде Хугуеве, которого в 2009-м приговорили к 25 годам строгого режима за взрыв в гостинице Интурист и торговом центре Охотный ряд. Суд признал его организатором обоих терактов. Он отбывал наказание в Приморье.

Официально ФСИН эту информацию пока не подтверждает, причина смерти не уточняется.