Центральную Россию ждет очередная волна аномальных холодов

Об этом предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Например в Московском регионе дневная температура будет находиться в районе 15°С, а ночная — 25°С. В соседних регионах отклонение от нормы составит 8-12 градусов. В конце прошлой недели в столице также прошел рекордный с 1973-го года снегопад, он привел к задержкам авиарейсов, нарушениям движения машин и временным перекрытиям центральных улиц.
2021-02-15T06:18:00+03:00
2021-02-15T06:19:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:18, 15 февраля 2021
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