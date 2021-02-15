Центральную Россию ждет очередная волна аномальных холодов

Об этом предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Например в Московском регионе дневная температура будет находиться в районе 15°С, а ночная — 25°С. В соседних регионах отклонение от нормы составит 8-12 градусов. В конце прошлой недели в столице также прошел рекордный с 1973-го года снегопад, он привел к задержкам авиарейсов, нарушениям движения машин и временным перекрытиям центральных улиц.