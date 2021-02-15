Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минздрав.
По данным издания, правительственная комиссия по цифровизации решила синхронизировать Единую государственную информационную систему с двумя наиболее популярными базами данных, которые использую коммерческие клиники. Предполагается, что это поможет также облегчить доступ россиян к телемедицине.
Сейчас на Госуслугах заведено 130 млн пользовательских учетных записей, из них 75 верифицированы и имеют доступ к полному спектру услуг.
Через портал «Госуслуги» можно будет записываться на прием не только в государственных, но и в частных клиниках
Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минздрав.