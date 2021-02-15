В китайском Ухане на момент регистрации первых случаев коронавируса уже циркулировали как минимум 13 его штаммов

Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как уточнил ее специалист по инфекциям, передающимся от животных к людям, китайские власти предоставили международной делегации, приехавшей расследовать начало пандемии, данные лишь менее чем по двумстам случаям. При этом все они протекали в тяжелой форме. То есть, по расчетам ВОЗ, это говорит о том, что на тот момент вирусом болели уже как минимум 1000 человек. Это подтверждает гипотезу о том, что распространение ковида началось значительно раньше, чем в декабре 2019-го. В то же время версии о лабораторном происхождении вируса эксперты ВОЗ отвергли.