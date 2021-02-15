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05:04, 15 февраля 2021

Под Минском задержали 19 человек за «несанкционированную акцию под видом катания на лыжах»

Об этом сообщает белорусское МВД в своем телеграм-канале. Во время досмотра в районном отделе полиции у задержанных изъяли бело-красно-белые флаги и зонтики, «а также иную протестную атрибутику».
Массовые протесты в Белоруссии не утихают со времени президентских выборов в августе прошлого года. Действующий президент Александр Лукашенко объявил себя победителем с более чем 80-ть процентами голосов, оппозиция и страны Евросоюза не признали эти итоги. Бело-красно-белая символика стала символом протестов, так как именно такой флаг страна использовала до прихода к власти Лукашенко.



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