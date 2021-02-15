Большинство из них — на акциях в поддержку политика Алексея Навального. Так, в Симферополе, в полицию отвезли пятерых вышедших с фонариками. Часть из них заставили сдать отпечатки пальцев, после чего всех отпустили. По несколько человек доставили в полицию в Пятигорске и Новосибирске. В Казани задержания были на согласованной акции протеста. В Петербурге и других городах полиция в происходящее не вмешивалась.
Сторонники Навального анонсировали на 14-е февраля акцию «Любовь побеждает ненависть» — людей призывали фотографироваться с фонариками во дворах своих домов.
В ходе воскресных протестов в России, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержаны около 20 человек
Большинство из них — на акциях в поддержку политика Алексея Навального. Так, в Симферополе, в полицию отвезли пятерых вышедших с фонариками. Часть из них заставили сдать отпечатки пальцев, после чего всех отпустили. По несколько человек доставили в полицию в Пятигорске и Новосибирске. В Казани задержания были на согласованной акции протеста. В Петербурге и других городах полиция в происходящее не вмешивалась.