В Греции полицию закидали апельсинами на акции против ограничений из-за коронавируса

Об этом пишет местное издание «Прото тема». В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Столкновения с протестующими начались в воскресенье вечером на одной из площадей в центре Афин. Несколько человек задержаны, общее количество участников издание оценивает в 700 человек.

В 10-миллионной Греции зарегистрировано 172 тысячи случаев коронавируса, с ноября прошлого года действует всеобщий карантин. За отсутствие масок штрафуют на 300 евро.