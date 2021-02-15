Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией на взаимной основе

Армения еще 13-го января открыла въезд для российских туристов с отрицательными тестами на коронавирус, но добираться раньше приходилось с пересадкой. В отличие от нее, Азербайджан до 31-го марта пускает в страну только собственных граждан и обладателей видов на жительство. Среди других наиболее популярных туристических направлений, куда уже можно улететь из России напрямую – Турция, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и Сербия.
2021-02-15T04:09:51+03:00
2021-02-15T04:09:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 15 февраля 2021
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