Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией на взаимной основе

Армения еще 13-го января открыла въезд для российских туристов с отрицательными тестами на коронавирус, но добираться раньше приходилось с пересадкой. В отличие от нее, Азербайджан до 31-го марта пускает в страну только собственных граждан и обладателей видов на жительство. Среди других наиболее популярных туристических направлений, куда уже можно улететь из России напрямую – Турция, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и Сербия.