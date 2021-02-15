Власти четырех российских регионов смягчили коронавирусные ограничения

Это Нижегородская, Ростовская, Омская и Амурская области. В основном речь идет об отмене запрета на ночную работу развлекательных заведений и общепита. Также везде подняли нормы заполняемости зрительных залов, а в Амурской области даже отменили режим самоизоляции для лиц старше 65-ти.

В последние дни в России фиксируют около 15-ти новых случаев коронавируса ежесуточно – вдвое меньше, чем накануне Нового года. В Москве пустует уже больше половины коек в коронавирусных стационарах, а в Чечне отменили всеобщий обязательный масочный режим.