В России появится реестр компаний, у которых есть доступ к единой базе биометрических данных

Об этом пишет газета «Ведомости». Доступ к биометрии уже получили не только госведомства, но и коммерческие фирмы – например, банки и страховые компании. Вести новый реестр будет «Ростелеком».

Единая база биометрических данных была запущена в 2018-м. С 1 января этого года граждане России могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии широкий спектр финансовых и госуслуг, а наличие данных одновременно в этой базе и на портале Госуслуг позволяет удаленно совершать юридические процедуры без предъявления паспорта.