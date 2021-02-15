По всей России и за рубежом накануне прошли акции сторонников арестованного политика Алексея Навального

Люди выходили в 8 вечера по местному времени во дворы своих домов, включали фонарики на телефонах, фотографировались и выкладывали снимки в соцсетях с пометкой «любовь побеждает ненависть». В Новосибирске, Пятигорске и Симферополе нескольких человек задержали, в остальных городах полиция не вмешивалась в происходящее.
2021-02-15T04:07:31+03:00
2021-02-15T04:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 15 февраля 2021
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