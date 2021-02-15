По всей России и за рубежом накануне прошли акции сторонников арестованного политика Алексея Навального

Люди выходили в 8 вечера по местному времени во дворы своих домов, включали фонарики на телефонах, фотографировались и выкладывали снимки в соцсетях с пометкой «любовь побеждает ненависть». В Новосибирске, Пятигорске и Симферополе нескольких человек задержали, в остальных городах полиция не вмешивалась в происходящее.