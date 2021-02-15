В Гвинее объявили о начале новой эпидемии лихорадки Эбола

Заявление властей распространил новостной портал Guinee114. Возбудитель Эболы нашли уже у троих умерших, еще один тест в процессе обработки. Правительство собралось на экстренное совещание, чтобы обсудить ситуацию.

В 2014-2015-м вспышка Эболы, которая началась так же с Гвинеи, поразила еще несколько стран Западной Африки. Отдельные случаи фиксировались в США и Европе. Заболели почти 30000 человек, из них свыше 11000 умерли.