В Каталонии на местных выборах побеждает партия, выступающая за отделение от Испании

Это передает агентство ТАСС. После обработки 90 процентов бюллетеней, движение «Левые республиканцы Каталонии» может получить почти треть кресел в парламенте региона. Причем его председатель – бывший замглавы местного правительства, которого за организацию референдума о независимости 2017-го приговорили к 13 годам тюрьмы. В общей сложности сторонники и противники независимости вновь получают примерно поровну мест.

Необходимость досрочных выборов возникла, после того как центральное правительство отстранило от власти уже второго подряд главу автономии, Кима Торру.