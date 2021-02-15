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03:08, 15 февраля 2021

В Каталонии на местных выборах побеждает партия, выступающая за отделение от Испании

Это передает агентство ТАСС. После обработки 90 процентов бюллетеней, движение «Левые республиканцы Каталонии» может получить почти треть кресел в парламенте региона. Причем его председатель – бывший замглавы местного правительства, которого за организацию референдума о независимости 2017-го приговорили к 13 годам тюрьмы. В общей сложности сторонники и противники независимости вновь получают примерно поровну мест.
Необходимость досрочных выборов возникла, после того как центральное правительство отстранило от власти уже второго подряд главу автономии, Кима Торру.



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