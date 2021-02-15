Задержанный на протестах 2-го февраля пожаловался на избиение в полиции

Это передает телеканал Дождь.

Речь о москвиче Динисламе Салихове – его задержали около 23:30 и доставили в ОВД «Орехово-Борисово Северное». Там мужчину завели в подвал, где сотрудник в штатском избил его дубинкой по ногам и угрожал сломать руки.

2-го февраля жители Москвы и Петербурга вышли на несогласованные акции после приговора политику Алексею Навальному. Симоновский суд столицы отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев по делу Ив Роше. На акциях, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержали свыше 1400 человек по всей стране.