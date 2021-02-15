Журналист Иван Сафронов называет партнером по бизнесу человека, которого следствие объявило его вербовщиком

Как сам Сафронов рассказал газете «Коммерсант», он помогал своему знакомому, чеху Мартину Ларишу с его бизнес-проектом – «Информационным агентством анализа и профилактики безопасности». Для этого Сафронов писал «1-2 материала в месяц, скомпилированных из сведений из открытых источников».

Сафронова задержали в июле прошлого года. Незадолго до этого он начал работать советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. ФСБ считает, что Сафронова еще в 2012-м завербовала чешская разведка в интересах США, и получала от него секретную информацию, связанную с военным сотрудничеством России со странами Африки и Ближнего Востока. По обвинению в госизмене журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.