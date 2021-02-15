Как сам Сафронов рассказал газете «Коммерсант», он помогал своему знакомому, чеху Мартину Ларишу с его бизнес-проектом – «Информационным агентством анализа и профилактики безопасности». Для этого Сафронов писал «1-2 материала в месяц, скомпилированных из сведений из открытых источников».
Сафронова задержали в июле прошлого года. Незадолго до этого он начал работать советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. ФСБ считает, что Сафронова еще в 2012-м завербовала чешская разведка в интересах США, и получала от него секретную информацию, связанную с военным сотрудничеством России со странами Африки и Ближнего Востока. По обвинению в госизмене журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.
Журналист Иван Сафронов называет партнером по бизнесу человека, которого следствие объявило его вербовщиком
Как сам Сафронов рассказал газете «Коммерсант», он помогал своему знакомому, чеху Мартину Ларишу с его бизнес-проектом – «Информационным агентством анализа и профилактики безопасности». Для этого Сафронов писал «1-2 материала в месяц, скомпилированных из сведений из открытых источников».