Дмитрий Медведев опубликовал фото фонарей в день акции с фонариками сторонников оппозиционера Алексея Навального

Фотографии с горящими уличными фонарями Медведев выложил на своей странице в инстаграме. На вопросы подписчиков в комментариях, связано ли это с акцией сторонников Навального, экс-премьер ответил отрицательно.

Акция «Любовь побеждает ненависть» прошла сегодня в десятках городов по всей России и за рубежом. Сторонники оппозиционера призывали людей выйти в 8 вечера по местному времени во дворы своих домов, включить фонарик на телефоне, сфотографироваться и выложить в соцсетях. В нескольких городах полиция ответила точечными задержаниями.