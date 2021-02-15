В Италии в последний момент передумали открывать горнолыжные склоны

В воскресенье правительство отменило собственный декрет о возобновлении работы курортов с понедельника. Министр здравоохранения Роберто Сперанца продлил запрет на катание как минимум до 5-го марта – он обосновал это распространением новых штаммов коронавируса и тем, что аналогичные меры уже приняли власти соседей Италии по Альпам — Франции и Германии.

С начала пандемии в Италии зарегистрировано почти 2 млн 800 тыс случаев коронавируса – по этому показателю страна находится на 8-м месте в мире, а по количеству смертей – на 6-м.