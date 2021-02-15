В Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Это передает Чешское радио со ссылкой на вице-премьера Алену Шиллерову. Срок действия режима истекал в полночь, причем 11-го февраля парламент отказался его продлевать, несмотря на просьбу кабмина. Теперь режим ЧС продлили до 28-го февраля уже без парламента, сославшись на требования глав регионов.

В Чехии зарегистрировано чуть больше миллиона случаев коронавируса на 10 млн человек – страна замыкает вторую двадцатку по этому показателю.